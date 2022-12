Die Eltern von Kindern in den Bielefelder Kitas müssen sich auf zum Teil gravierende Maßnahmen einstellen. In einem Brief der Stadt Bielefeld an die Eltern heißt es unter anderem: Die Betreuung der Kinder kann aufgrund der angespannten Personalsituation nicht zu jeder Zeit sichergestellt werden.

Bielefeld braucht etwa 20 weitere Kitas und noch viel mehr neues Personal. Die Stadt hat sich an die Eltern gewandt. Die Kita-Struktur ist in Gefahr.

Das Schreiben der Stadt erreicht die Eltern kurz vor Weihnachten und dürfte für Diskussionen sorgen. Die Stadt informiert die Eltern nicht nur über den krankheitsbedingten Personalmangel in diesen Tagen. Die akute Situation aufgrund der Infektionswelle ist bekannt. Und auch Corona spielt nach wie vor eine große Rolle in den Bielefelder Kindertageseinrichtungen.

Aus dem Schreiben, das dem WESTFALEN-BLATT vorliegt, liest sich noch eine größere Dimension heraus, die von längerer Dauer sein dürfte. Wörtlich heißt es: „... müssen wir Sie darüber informieren, dass in den nächsten Wochen und Monaten leider von einem besonders starken Personalmangel in den Kitas ausgegangen werden muss“. Der bundesweite Fachkräftemangel habe auch in Bielefeld gravierende Folgen für das gesamte Betreuungssystem.

Unterzeichnet ist der Brief von Ingo Nürnberger (Erster Beigeordneter der Stadt), Melanie Hoffmann (Jugendhilfeausschuss der Stadt) und Ulrich Gödde (Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Kita-Träger in Bielefeld). Das Ausmaß der Folgen eines wochen- und monatelangen Personalausfalls ist gravierend: Je nach Ausmaß, heißt es in dem zweiseitigen Elternbrief, könne es sein,

dass Eltern für einzelne Stunden oder Tage gebeten werden, die Kinder wenn möglich zu Hause zu betreuen und nicht in die Kita zu bringen, dass Kita-Gruppen geschlossen oder zusammengelegt werden müssen, dass die Öffnungszeiten der Kita und damit die Flexibilität für die Eltern eingeschränkt werden müssen, dass die Betreuungszeiten zum Beispiel in der Form eingeschränkt werden müssen, dass nur noch eine Betreuung im Umfang von 35 Wochenstunden möglich ist.

Maßnahmen ausgeschöpft

Nur im allerschlimmsten Fall, steht in dem Brief an die Eltern, müsste vorübergehend auch die gesamte Kita geschlossen werden. Die negativen Auswirkungen durch den generellen Fachkräftemangel würden in diesem Winter durch die frühe und intensive Welle an Erkältungskrankheiten und die voraussichtlich wieder zunehmenden Corona-Erkrankungen verstärkt.

Alle Kita-Träger hätten die ihnen zur Verfügung stehenden Maßnahmen wie Stundenaufstockung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgeschöpft, um bereits bestehende oder drohende Engpässe abzufedern.

Die Kitas in Zahlen Foto: 210 Kitas mit 14.200 Mädchen und Jungen gibt es in Bielefeld. 42 davon werden von der Stadt selbst, die übrigen von freien Trägern betrieben. Seit 2018 sind 13 neue Kindergärten gebaut, eine Kita erweitert worden. Elf weitere sind in Planung. Die Standortsuche wird immer schwieriger, weil es auch Widerstände von Anliegern gibt. Zudem fehlen mehr als 900 Plätze für unter Dreijährige, was rechnerisch 13 neuen Kitas gleichkommt. ...

„Uns als Kita-Träger ist sehr bewusst, dass jede Einschränkung von Betreuungszeiten eine Belastung für die Eltern darstellt“, schreiben die Unterzeichner. Sie hätten es sich nicht leicht gemacht und wüssten, dass der Elternbrief auch Sorgen auslösen würde.

Ausbau der Ausbildungskapazitäten

Den Problemen entgegenwirken wolle die Stadt mit dem Ausbau der Ausbildungskapazitäten in den Kitas und an den Berufskollegs. Außerdem solle die praxisintegrierte Ausbildung gestärkt werden. Eine Werbe- und Aufklärungskampagne für die Erziehungsberufe sei ebenso geplant.

Eltern werden nun gebeten, sich an die Kita-Leitungen zu wenden. „Wir wünschen uns mehr Unterstützung, statt ein solches Schreiben kurz vor Weihnachten. Das wirkt wie ein Offenbarungseid“, sagt ein Vater.

Am Anfang des Elternbriefes bedanken sich die Unterzeichner bei den Eltern für ihren zuletzt unermüdlichen Einsatz in der Pandemie.