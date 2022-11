Perspektivwechsel hin zu Made in Bielefeld

Bielefeld

Business as usual oder umfassende Frischzellenkur? Im Zuge der Eingliederung des Museums Huelsmann in städtische Verwaltungsstrukturen wurde auch über eine Neukonzeption der bestehenden Kunstgewerbesammlung von der Renaissance bis zum Klassizismus nachgedacht. Den Zuschlag erlangte das Bielefelder Designbüro Arndt und Seelig, das vom Kulturexperten Professor Dieter Haselmann verstärkt wurde. Wie schon bei der Neukonzeption der Dauerausstellung des Historischen Museums wurde auch eine politische Arbeitsgruppe mit in den Ideenfindungsprozess einbezogen. Die Ergebnisse wurden jetzt den Mitgliedern des Kulturausschusses vorgestellt.

Uta Jostwerner