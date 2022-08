Perspektivwechsel im „Prozessraum“

Bielefeld

Um 14 Uhr am Samstag war es vor dem Tor der ehemaligen Rochdale-Kaserne an der Oldentruper Straße ein wenig so so in den 1950er/1960er Jahren am ersten Tag des Sommerschlussverkaufs: Als die Torflügel geöffnet wurden, strömten Fußgänger und Radfahrer auf das Gelände. Auftakt zum „Transurban“-Sommerprogramm auf einem Teil des insgesamt 9 Hektar großen Areals, das seit 1936 für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich war.

Von Burgit Hörttrich