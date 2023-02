Ausweichquartier kostet 1,3 Millionen Euro

Die Pestalozzischule an der Otto-Brenner-Straße hat vorübergehend als Flüchtlingsheim gedient, jetzt residieren dort die sozialen Dienste der Stadt. In diesem Jahr soll sie zum Ausweichquartier für den Neubau der Grundschule an der Oldentruper Straße umgebaut werden.

Sogar dem bei Investitionen in die Bildung stets großzügigen Schulausschuss wird dabei schwindelig. „Muss das sein? Können wir die Pestalozzischule nicht einfach weiter als Schule nutzen, auch wenn die neue Schule fertig gestellt ist?“, fragt Gordana Rammert (Bürgernähe). Jan Maik Schlifter (FDP) wundert sich, dass der Standort an der Otto-Brenner-Straße mit einem Mal doch als Schulstandort in Frage kommt: „Dabei hieß es stets, zur Oldentruper Straße gebe es keine Alternative.“ Der Stammtisch des Stadtelternrates habe beschlossen, die in der Rochdale-Kaserne geplante Wohnsiedlung mit in die Schulentwicklungsplanung in Stieghorst und Mitte aufzunehmen. „Dort sind 700 neue Wohnungen geplant. Es werden dort also viele neue Familien mit Kindern leben. Welche Schule sollen die denn besuchen?“, fragt Stefan Schraub vom Stadtelternrat.