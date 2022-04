Bielefeld

„Was kann ich für Brake tun?“ Mit dieser Frage im Kopf hat Sebastian Stussig seine neue Aufgabe übernommen. Er ist der neue Pfarrer der evangelischen Gemeinde in dem Stadtteil. Und obwohl er noch im Probedienst ist und erst im Oktober offiziell ins Amt gewählt wird, ist er schon mitten drin im Ort, in der Gemeinde und in der Arbeit, die ihn erwartet.

Von Hendrik Uffmann