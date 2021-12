"Pflege braucht kein Mitleid"

Von André Best

Petra Krause, Pflegedirektorin am Evangelischen Klinikum Bethel, über Applaus, Wertschätzung und Selbstverständnis

„Pflege betrifft alle.“ Petra Krause (Pflegedirektorin im EvKB) ist maßgeblich an der Gründung einer NRW-Pflegekammer beteiligt.

Petra Krause (61) ist Pflegedirektorin im Evangelischen Klinikum (EvKB) und dem Krankenhaus Mara. Seit September 2020 ist sie für die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe im Errichtungsausschuss zum Aufbau einer Pflegekammer in NRW tätig. Wo steht die Pflege? Was läuft gut, was muss besser werden?