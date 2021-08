Pianoklänge unter weißen Segeln

Bielefeld

Ein Steinway-Flügel in einem stilvoll eingerichteten Salon, Musikabende an Deck unter weißen Segeln – auf Kreuzfahrt war der Bielefelder Musiker Klaus Scharffen­orth zwar schon häufiger, doch dieses Mal wird es für ihn ein ganz besonderes Erlebnis: Im September sticht er mit der Sea Cloud Spirit in See und erlebt die Jungfernfahrt des neuen Segel-Kreuzfahrtschiffes, mit dem er dann bis Mitte Januar im Atlantik und Mittelmeer unterwegs sein wird.

Von Hendrik Uffmann