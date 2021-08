Piazza-Feeling, Teil II

Eine Glosse von André Best

Im zweiten Teil unserer kleinen Reihe „Piazza-Feeling und die Bielefelder Verkehrswende“ geht die amüsante Kurzgeschichte rund um den roten SPD-Bulli in der Altstadt (Ritterstraße in Höhe „Klötzer‘s Restaurant) weiter.

Glosse zur Verkehrswende in Bielefeld

Citynahes Parken in Bielefeld ist bisweilen weiter möglich.

In Wahlkampfzeiten haben es Politiker eilig, sie müssen bisweilen Equipment transportieren. Da ist es natürlich völlig legitim und alles andere als verboten, die Möglichkeit der Durchfahrt in Anspruch zu nehmen. Somit fuhr der Bulli bis in die City vor und parkte nahe der Altstädter Nicolaikirche.