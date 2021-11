Pilze, die Gehirne fressen

Sie sind weder Pflanzen noch Tiere und doch ein geheimer Teil unseres Lebens: Pilze. In den „Mythos der Pilze“ will daher nun die neue Sonderausstellung des Naturkunde-Museums Bielefeld einführen. Die Besucher lernen dabei nicht nur, was so manche Pilze alles können, sondern auch, welche Alltagsprodukte ohne Pilze gar nicht denkbar wären.

„Pilze gibt es in einer wahnsinnigen Vielfalt“, sagt Jan Hendrik Hoerner vom Museum am Schölerberg in Osnabrück, der die Ausstellung maßgeblich mitgestaltet hat. „Sie sind ein Teil unseres Alltags und stecken in vielen Dingen, in denen wir sie nicht erwarteten würden: In Hefe, aber auch in Kaffee oder Kakao.“ Aus Schimmelpilzen könne man sogar Zitronensäure oder Antibiotika gewinnen, weiß der Experte.