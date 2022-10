Wurde Dawid Walczak umgebracht?

Bielefeld/Enger/Oerlinghausen

Ein Pilzsammler hat in einem Waldstück am Uhuweg in Bielefeld-Sennestadt menschliche Knochen entdeckt. Nach Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um die sterblichen Überreste von Dawid Jakub Walczak (30) aus Polen, der seit 2020 als vermisst galt. Eine Mordkommission ermittelt in dem Fall, der viele Rätsel aufgibt.