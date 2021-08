Plädoyer für eine gerechte Politik

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ist ein Freund klarer Worte. Und so macht er am Mittwoch bei einer Diskussionsveranstaltung der Christ-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) im Ratssaal auch gar kein Hehl daraus, wer am 26. September in Bielefeld gewählt werden sollte: „Natürlich die CDU und unsere Kandidatin Angelika Westerwelle.“

Denn, so Laumann, auch gerade der örtlichen CDU sei es zu verdanken, dass am 23. September die Medizinische Fakultät an der Uni Bielefeld ihre Arbeit aufnehmen werde. „Dafür hatte ich mich schon in meiner ersten Amtszeit als Gesundheitsminister von 2005 bis 2010 eingesetzt“, ergänzt der Minister und fügt noch an: „Es gibt aktuell keine Stadt in NRW, die so profitiert in meinem Ressort wie Bielefeld.“