Plakatauktion und Keks-Contest

Bielefeld

Mehr als 20 Jahren gibt es diese Doppelveranstaltung: Filmplakat-Auktion und Magic Cookies Night. Am heutigen Freitag ab 19 Uhr werden mehr als 150 Poster von aktuellen Streifen, aber auch echten Klassikern versteigert, zudem steht - nach zwei Jahren Pandemie-Ausfall - wieder der legendäre Keks-Contest an. Ronald Herzog schwingt den Hammer des Auktionators, will die Schätzchen für Filmliebhaber (oder alle, die noch ein Weihnachtsgeschenk suchen), in 1-Euro-Schritten an den Käufer, die Käuferin bringen.

Von Burgit Hörttrich