Pläne für neuartige Freizeitpiste

In Jöllenbeck soll eine für Bielefeld bislang einzigartige Sportstätte entstehen. Auf dem Gelände des früheren Jugendzentrums ZAK an der Ecke Jöllenbecker Straße/Heidsieker Heide soll ein Parcours für Mountain-Biker angelegt werden. Die Asphaltstrecke soll aber auch von Kindern mit Tretrollern oder Skatern genutzt werden können.

In Bielefeld-Jöllenbeck soll an der Heidsieker Heide ein „Pumptrack“ nicht nur für Mountain-Biker entstehen

So sieht eine Anlage in Linz/Österreich auf 1500 Quadratmetern Grundfläche aus. Dabei handelt es sich um einen gespiegelten Pumptrack der ein Kopf-an-Kopf-Rennen zulässt. Außerdem gibt es einen Laufradtrack (links) für Kinder.

Die Initiative zu dem so genannten Pumptrack kommt von der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Jöllenbeck. „Das Areal liegt seit dem Abriss des Jugendzentrums brach und gehört der Stadt, so dass es leicht neu zu nutzen ist“, sagt Niklas Bühner, Sprecher der SPD-Fraktion in der Jöllenbecker Bezirksvertretung.