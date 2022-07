Pläne für neue Kita und Jugendtreff

Bielefelder Verwaltung prüft Grundstück in Vilsendorf zwischen Epiphanienweg und Sportplatz

Bielefeld

In Vilsendorf könnte ein ganz neues Zentrum für Kinder und Jugendliche entstehen. Auf Antrag der SPD und der FDP in der Bezirksvertretung Jöllenbeck prüft die Stadtverwaltung derzeit, ob auf dem Grundstück am Epiphanienweg nahe der Straße Bardenhorst eine vierzügige Kindertagesstätte gebaut werden kann – und weiter südlich auf der Fläche hinter dem Regenrückhaltebecken ein fester Standort für die Kinder- und Jugendarbeit der Mobi Nord.

Von Hendrik Uffmann