Planungen für großes neues Baugebiet gehen weiter

Politik stimmt für Bau von 210 Wohnungen am Bielefelder Ostring

Bielefeld

Das Votum ist eindeutig. Einstimmig - bei einer Enthaltung - stimmten die Heeper Bezirksvertreter für die Erstaufstellung des Bebauungsplans für das neue große Baugebiet am Bentruperheider Weg westlich des Ostrings. Wie viel Vorarbeit Politik und Planer zuvor in das Projekt gesteckt hatten, war dennoch zu spüren. Denn erneut wiesen die Ortspolitiker bei der ersten öffentlichen Beratung auf die Knackpunkte hin - vor allem die Verkehrsanbindung und ausreichende Schulplätze, wenn in dem gut 10 Hektar großen Areal etwa 210 Wohnungen entstehen sollen.

Von Hendrik Uffmann