Dr. Oetker eröffnet erste Gugelhupf & Du in Frankfurt

Frankfurt/Bielefeld

Der Bielefelder Nahrungsmittelkonzern Dr. Oetker hat am Dienstag sein erstes „Gugelhupf & Du“ in Frankfurt am Main eröffnet. Das Konzept des Cafés und Restaurants verspreche „herzliche Gastlichkeit, gepaart mit zeitgemäßen, leckeren Speisen und Getränken“ zu jeder Tageszeit.