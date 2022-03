Platz für die Geflüchteten in Bielefeld wird knapp

Bielefeld

Für viele Ukrainer bleibt Bielefeld das vorläufige Ziel ihrer Flucht. Rund 2000 Menschen haben sich inzwischen in der Beratungsstelle im Rathaus gemeldet. 113 waren es allein am Dienstag, etwas mehr am Mittwoch. Sie unterzubringen, bleibt die große Herausforderung für die Verwaltung.

Von Peter Bollig