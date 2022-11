Platzhalter im alten Landratsamt

Foto:

Es ist 50 Jahre her, als sich die Stadt Bielefeld fundamental veränderte. Durch die kommunale Neuordnung in Nordrhein-Westfalen verschwand der Kreis Bielefeld. Alle bis dato selbstständigen Gemeinden dieses Kreises, mit Ausnahme von Schloß Holte-Stukenbrock, wurden Bestandteil der Großstadt Bielefeld. Ein Prozess nicht ohne Widerstände, die Stadt Sennestadt reichte gar Verfassungsbeschwerde ein. In einer mehrteiligen Serie erinnert das WESTFALEN-BLATT an den steinigen Weg hin zur Neuordnung und an die Auswirkungen der Eingemeindungen.