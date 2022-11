„Pogromnacht war der Wendepunkt“

Erinnerung an den Brand der Synagoge in Bielefeld 1938 und die Verfolgung der Juden

Bielefeld

Eine Kartonagefabrik, ein Strumpfhaus, ein Korsettgeschäft und viele weitere, insgesamt 17 Läden jüdischer Besitzer zählte OB Pit Clausen auf, die in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 allein in Bielefeld geplündert und verwüstet wurden. Vor allem aber wurde die Synagoge an der Turnerstraße in der Reichspogromnacht ein Opfer der Flammen. Am Mahnmal dort und anschließend im Ratssaal gedachten am Mittwochabend rund 300 Menschen der Verfolgung der Juden.

Von Peter Bollig