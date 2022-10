"Politik ist wichtiger als Performance"

Bielefeld

Seit der deutschen Wiedervereinigung, sagte der ehemalige Präsident des Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Hans-Jürgen Papier (79), seit der deutschen Wiedervereinigung hätten sich „die Verhältnisse in der Welt grundlegend geändert.“ Nur eines sei vergleichbar mit den Jahren 1989 und 1990, so Papier: „Die Menschen sehen mit Sorge in eine ungewisse Zukunft." Der Staatsrechtswissenschaftler hielt auf Einladung der CDU die Festrede zum Tag der deutschen Einheit auf der Sparrenburg.

Von Burgit Hörttrich