Aus etlichen Bezirksvertretungen gibt es den Wunsch, Maßnahmen in ihrem Stadtteil vorzuziehen, weil die Raumnot in Schulen drängt. Auch im Schulausschuss kam Kritik, dort von der Opposition. Marcus Kleinkes (CDU) legte eine Liste mit Schulen vor, die „schnelle Hilfe brauchen“. Beispiel Diesterwegschule, Grundschule Quelle und Grundschule Ummeln: Dort fordert die CDU den Baubeginn noch in diesem Jahr statt erst 2026 oder 2027. „Und an den Gymnasien bräuchten wir zehn bis zwölf neue Klassen, die kämen aber erst 2027, ein neues Gymnasium erst 2029. Das ist zu spät“, so Kleinkes.

