Politik will die Hammer Mühle retten

Bielefeld

Nicht nur die Unterstützer eine Online-Petition wollen den drohenden Abriss der Hammer Mühle an der Mühlenstraße verhindern. Auch die Politik will das Traditionsgebäude am Lutter-Grünzug unbedingt retten – und verhindern, dass sie durch die Pläne eines Investors vor vollendete Tatsachen gestellt wird.

Von Peter Bollig