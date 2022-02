Politiker mit der Spendenbox unterwegs

Vielen Bürgern ist die Vesperkirche des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld eine Spende wert. Diese Erfahrung machten am Samstag sechs Kommunalpolitiker, die sich freiwillig gemeldet hatten, um in der Fußgängerzone jeweils eine Stunde lang Geld zu Gunsten des wohltätigen Angebots einzusammeln.

Ziel der Vesperkirche ist, zwischen dem 20. Februar und 6. März an der Neustädter Marienkirche täglich bis zu 150 warme Mahlzeiten an Bedürftige auszugeben; und zu diesem Anlass in der Kirche bei Musik und warmen Worten zum Verweilen einzuladen. Laut Kirchenkreis-Sprecher Uwe Moggert-Seils werden 2022 rund 25.000 Euro benötigt, um diesen Service anbieten zu können. „10.000 davon haben wir schon“, sagte er am Samstag dem WESTFALEN-BLATT.