Politischer Slogan an öffentlicher Kunst

Bielefeld

Jin Jiyan Azadi - Frau, Leben, Freiheit. Ein Transparent mit diesem politischen Slogan klebt seit Sonntag an der Richard Serra-Skulptur Axis, die vor der Bielefelder Kunsthalle steht. Hinter der Aktion steckt die Initiative Care Revolution, die damit ein Zeichen der Solidarität mit den Kämpfern im Iran und in Kurdistan setzen will.

Von Kerstin Sewöster