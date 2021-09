Polizei beendet Party im Kunsthallenpark

Zu laut, zu viel Aggressivität: Beamte räumen das Gelände am Rande der Bielefelder Altstadt und nehmen zwei Männer in Gewahrsam

Bielefeld (WB/peb). In Zeiten der corona-bedingten Schließung der Diskotheken wird der Park an der Kunsthalle an Wochenenden zunehmend zur Partymeile. Und wieder mussten Ordnungskräfte einschreiten.