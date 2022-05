Polizei Bielefeld zieht ans Stadtholz

Bielefeld

Der Standort für ein neues Polizeidienstgebäude in der Innenstadt ist gefunden. Ab 2025 sollen 14 Einheiten, darunter die Polizeiwache Ost, die Einsatzhundertschaft und mehrere Kriminalkommissariate in einem Neubau am Stadtholz untergebracht werden. Dort soll auf dem Gelände der ehemaligen Ankerwerke ein Neubau entstehen, die Polizei wird davon knapp 19.000 Quadratmeter anmieten.