Polizei entdeckt gestohlenes Lastenrad

Bielefeld

Nachdem zwei weiße Lastenräder am 12. Januar an der Obernstraße gestohlen wurden, hat die Polizei Bielefeld eines davon am Sonntag an der Herbert-Hinnendahl-Straße entdeckt. An der Farbe hat sich seit dem Diebstahl allerdings etwas geändert und auch vom zweiten Lastenrad fehlt jede Spur.