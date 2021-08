Polizei fahndet nach Anatoli Hoffmann

Die Polizei Bielefeld sucht mit einem Fahndungsfoto nach dem 20-jährigen Anatoli Hoffmann, der am 9. August drei Tankstellen in Bielefeld und Gütersloh überfallen haben soll.

Nach den nächtlichen Überfällen von Sonntag auf Montag, 9. August, hatte die Polizei Bielefeld die Ermittlungskommission "Goten" unter Leitung des Kriminaloberkommissars Moritz Rawe eingerichtet. Der Ermittlungskommission gelang es nun, einen dringend Tatverdächtigen zu identifizieren. Demnach handelt es sich hierbei um den 20-jährigen Anatoli Hoffmann.

Der Tatverdächtige Anatoli Hoffmann. Foto: Polizei Bielefeld

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich der mit Haftbefehl Gesuchte aktuell im Raum Bielefeld aufhält. Personen, die Hinweise zu dem derzeitigen Aufenthaltsort des Anatoli Hoffmann geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungskommission "Goten" unter Telefon 0521/5454-0 zu melden.

Zur Vorgeschichte: Am Sonntagabend, 8. August, betrat ein maskierter Mann gegen 20.30 Uhr den Verkaufsraum einer Bielefelder Tankstelle in der Gotenstraße, Höhe Wikingerstraße, und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe der Einnahmen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug er der Kassiererin mit der Waffe auf den Kopf und verletzte sie leicht. Mit der Beute flüchtete der Maskierte zu Fuß vom Gelände der Tankstelle. Die Mitarbeiterin wurde vor Ort medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Montagmorgen, 9. August, ereignete sich ein weiterer Überfall auf eine Tankstelle in Gütersloh. Gegen 2.45 Uhr betrat der Täter den Verkaufsraum am Nordring, Höhe Vollrath-Müller-Straße, und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld und Zigaretten. Dabei setzte der Täter Pfefferspray gegen den anwesenden Kassierer ein und verletzte diesen leicht. Mit samt der Beute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Ein dritter Überfall fand gegen 4.50 Uhr an der Tankstelle der Autobahn-Raststätte Gütersloh Nord an der A2 statt. Auch in diesem Fall forderte der Täter Bargeld und Zigaretten, indem er einem Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedrohte. Der Räuber entkam ein weiteres Mal mit seiner Beute vom Tatort und flüchtete in einem Auto, das von seinem Komplizen gefahren wurde.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung hatten die Kripoermittler auf einem öffentlichen Parkplatz im Bielefelder Süden das geparkte Fluchtfahrzeug entdeckt, einen schwarzen 1er BMW mit Bielefelder Kennzeichen.