Polizei fasst Dealer mit 102 Drogen-Tütchen

Polizisten haben in Bielefeld einen mutmaßlichen Dealer gefasst. Der 28-Jährige hatte sage und schreibe 102 Tütchen mit Rauschgift dabei. Nun befindet sich der Mann hinter Gittern in Untersuchungshaft.

Gegen 11.45 Uhr am Montag beobachteten Zivilfahnder an der Herforder Straße/Stresemannstraße in der Bielefelder Innenstadt einen verdächtigen Austausch von Gegenständen zwischen zwei Männern, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Während der anschließenden polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass es offensichtlich zum Verkauf eines Tütchens mit Marihuana gekommen war.

Nachdem sich die Fahnder gegenüber dem Verkäufer als Polizisten zu erkennen gegeben hatten, wurde dieser anschließend zur Wache am Kesselbrink gebracht. Im Verlaufe der vorläufigen Festnahme habe der Verdächtige derart Widerstand geleistet, dass er zunächst am Boden fixiert werden musste, sagte Polizeisprecherin Hella Christoph.

Bei der Durchsuchung des polizeibekannten 28-Jährigen fanden die Beamten 102 Klemmverschlusstütchen mit Marihuana und Geld in szenetypischer Stückelung. Zudem brachte eine Überprüfung zu Tage, dass gegen den Festgenommenen bereits ein Haftbefehl wegen Drogentaten vorlag.

Kriminalermittler führten den Beschuldigten einem Ermittlungsrichter im Amtsgericht vor, der U-Haft im Gefängnis für den 28-Jährigen anordnete.