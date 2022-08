Polizei geht von Selbstentzündung aus

Das Feuer, das am vergangenen Mittwoch ein Lager der Stiftung Medienarchiv Bielefeld zerstört und elf Parteien vorübergehend aus ihrem Wohn- und Geschäftshaus in Brackwede vertrieben hatte, ist wahrscheinlich auf die Selbstentzündung einer Filmrolle zurückzuführen. Zu diesem Ergebnis kam die Kriminalpolizei, als sie den 100 Quadratmeter großen Lagerraum unter dem Wohnhaus Treppenstraße 6 - 8 an der Seite eines Sachverständigen inspizierte.

„Unsere Brandermittler konnten weder Hinweise auf Brandstiftung noch auf einen technischen Defekt ausmachen", sagte Polizeisprecher Fabian Rickel auf Anfrage. Derweil habe ein Chemiker des Gebäudeversicherers Entwarnung gegeben: In den Wohnungen und im Treppenhaus des Gebäudes konnten keine gesundheitsgefährdenden Belastungen mehr gemessen werden. Laut Rickel wurde deshalb die vorübergehende Nutzungsuntersagung aufgehoben, so dass die Mietparteien wieder einziehen dürfen. Der Brandort selbst gilt nicht mehr als beschlagnahmt. Zum Betreten des Kellerraumes und eines Flures werde jedoch weiterhin Atemschutz empfohlen. Die polizeilichen Ermittlungen seien abgeschlossen.

Offen bleibt die Frage, wie sich das Filmmaterial selbst hat entzünden können. Wie berichtet, hatte Frank Becker, der Chef des Medienarchivs Bielefeld, dieses erste von insgesamt fünf Lagern vor 40 Jahren eingerichtet und damit den Grundstein gelegt für die heute größte private Filmsammlung Deutschlands. Zu dieser Sammlung gehören auch hunderte Filme aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, deren Trägermaterial noch aus Nitro-Zellulose (Zelluloid) besteht. Dieses Material gilt als feuergefährlich und ist unter bestimmten Bedingungen sogar explosiv. Deshalb war seine Verwendung in der Filmbranche seit 1956 verboten.

Als langjähriger Medienarchivar und Filmfanatiker weiß Frank Becker natürlich um dieses Phänomen. „Deshalb haben wir vor zehn Jahren sicherheitshalber alle Nitro-Filme des Medienarchivs mit dem Bulli nach Berlin gebracht", erzählt der 62-Jährige. In einem Bunker des Bundesarchivs im Stadtteil Hoppegarten lagerten sie seitdem zusammen mit tausenden anderer feuergefährlicher Filme unterschiedlichster Eigentümer.

Der Bunker des Bundesarchivs in Hoppegarten: Die feuergefährlichen Filme des Medienarchivs Bielefeld sind dort seit 2012 eingelagert. Foto: Frank Becker

Doch wie geht es jetzt weiter mit den verkohlten Resten der zum Teil unwiederbringlichen Film-Schätze aus dem abgebrannten Lagerraum? Frank Becker und sein Stiftungskollege, der Historiker Dr. Jens Murken, würden gerne schnellst möglich feststellen, welches Material aus dem wertvollen Fundus vielleicht noch zu retten ist. Ihr ambitionierter Plan: „Wir gucken in jede einzelne Filmdose rein und entscheiden dann: Der Film bleibt erhalten, der Film muss geprüft werden, oder der Film muss entsorgt werden."

Für Filme, die den Brand heil überstanden haben oder solche, die noch repariert werden können, habe ein Brackweder Unternehmen bereits temporäre Räume zur Verfügung gestellt. Aber langfristig sucht der Medienarchivar ein neues Lager - 75 bis 100 Quadratmeter groß und trocken. Den materiellen Schaden hatte Frank Becker noch während der Löscharbeiten auf maximal 750.000 Euro geschätzt und dabei auch betont, dass der ideelle Wert der zerstörten Filme deutlich darüber liegen könne.

Aufruf an die Bevölkerung

Unterdessen endet in dem von Frank Becker betriebenen Melodie-Filmtheater an diesem Freitag die Sommerpause: In der Aula der Brackweder Realschule zeigt er zum Auftakt der neuen Saison den Winnetou-Klassiker „Old Shatterhand" (1964), den er noch vor den Flammen retten konnte. Der Brackweder Bezirksvertreter Rainer Seifert (FDP) solidarisiert sich mit Becker und dem Medienarchiv. Er ruft die Bevölkerung auf: „Unterstützen sie das Medienarchiv, indem Sie am Freitag um 20 Uhr zur Vorstellung in die Realschule kommen", schreibt Seifert. „Es wäre fantastisch und motivierend für den extrem niedergeschlagenen Frank Becker. Der Eintritt kostet nur sechs Euro. Kommt also alle vorbei. Zeigt, dass Ihr echte Brackweder beziehungsweise mit Brackwede verbunden seid."