Polizei kontrolliert Rettungsgasse auf A2 bei Bielefeld

Am Donnerstag vergangener Woche hatte die Polizei Bielefeld nach einem Unfall auf der A2 in Richtung Hannover, zwischen der Anschlussstelle Ostwestfalen/Lippe und Herford/Bad Salzuflen, die Einhaltung der Regeln zur Bildung einer Rettungsgasse kontrolliert.

In Folge des Unfalls standen die beiden beteiligten Autos nicht mehr fahrbereit auf der Fahrbahn und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr staute sich bis zur Anschlussstelle Bielefeld-Ost zurück.

Der Verkehrsdienst der Polizei ermittelte bei der Kontrolle der Rettungsgasse 23 Fahrzeugführer, die sich auf dem linken und dem mittleren Fahrstreifen nicht vorschriftsmäßig verhalten hatten.

Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Auch in Zukunft will die Polizei bei einem Stau auf der A2, A33 und dem Ostwestfalendamm in Bielefeld die Rettungsgassen kontrollieren.

Rettungsgassen sind Pflicht

Rettungsgassen sind auf Bundesautobahnen und Außerortsstraßen bei mindestens zwei Fahrstreifen Pflicht und sollen bereits beim Heranfahren an das Stauende gebildet werden – und zwar bei jedem Stau!

Die Rettungsgasse wird immer zwischen dem äußerst linken und dem unmittelbar rechts daneben liegenden Fahrstreifen gebildet. Weitere Informationen unter: https://polizei.nrw/rettungsgasse-rettet-leben