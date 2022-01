Polizei räumt Fehler ein

Verfahren um Bielefelder Polizeikessel gegen St. Pauli-Fans geht in die Verlängerung

Bielefeld/Hamburg

Das Verwaltungsgerichtsverfahren um den Bielefelder Polizeikessel – am 4. November 2018 wurden 319 Fans des FC St. Pauli nach Randale bei der Anreise im Zug zum Spiel gegen den DSC Arminia stundenlang am Hauptbahnhof Bielefeld festgesetzt – geht in die Verlängerung.



Von Jens Heinze