Polizei rüstet zum Jahreswechsel auf

Stadt Bielefeld sperrt Impfgegnern zu Silvester Aufzugs-Treffpunkt am Rathaus

Bielefeld

Impfgegner wollen sich in der Silvesternacht am Bielefelder Rathaus zu einem weiteren "Spaziergang" gegen die Corona-Maßnahmen treffen. Die Stadt hat am Donnerstagnachmittag überraschend den Bereich gesperrt. Es gilt zum Jahreswechsel von 18 Uhr bis 2 Uhr ein Ansammlungs- und Böllerverbot.

Von Jens Heinze