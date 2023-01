Polizei sucht Betrügerin

Die Täter waren schnell, berichtet die Polizei Bielefeld. Nur eine halbe Stunde, nachdem einer Rentnerin (89) in einem Discounter an der Hauptstraße in Brackwede die Handtasche mit dem Portemonnaie gestohlen worden war, hob die gesuchte Frau in der Sparkassenzentrale an der Schweriner in Bielefeld-Sieker mit der erbeuteten Geldkarte ein vierstellige Summe Bargeld ab.

Die Tat ereignete sich bereits am Mittwoch, 31. August 2022. Nachdem die Ermittler vom Kriminalkommissariat 13 alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft hatten, die Frau zu finden, beantragte die Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos beim Amtsgericht. Diesem Ersuchen gab ein Richter jetzt statt.

Hinweise erbeten

Der Rentnerin war am 31. August vergangenen Jahres gegen 16 Uhr die Handtasche mit Portemonnaie und Geldkarte in Brackwede entwendet worden. Bereits gegen 16.30 Uhr hob die unbekannte Frau mit der Karte der 89-Jährigen an einem Geldautomaten in der Sparkassenzentrale in Sieker Bares ab und verschwand.

Hinweise zu der Täterin nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter Telefon 0521/5450 entgegen.