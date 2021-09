Polizei sucht Brandstifter

In Bielefeld-Sieker brennen Mülltonnen, ein Carport und ein Auto

Bielefeld-Sieker

Zwei Brände in kurzer Zeit beschäftigten die Brandbekämpfer der Bielefelder Feuerwehr und die Polizei. Am frühen Samstagmorgen brannten an der Leedsstraße und der Manchesterstraße Müllcontainer. Die Flammen griffen auf ein Carport und ein geparktes Auto über. Verletzt wurde bei den Bränden niemand.

Von Christian Müller