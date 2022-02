Polizei sucht Mann mit Foto

Ein unbekannter Täter scheiterte am Donnerstag, 3. Februar, bei dem Versuch, ein Geschäft in der Heeper Straße auszurauben. Er drohte mit einer Waffe. Nun sucht die Polizei ihn mit einem Foto.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung und Suche des Unbekannten. Die Polizei fragt: Wer erkennt den abgebildeten Mann? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0 entgegen.

Der Räuber scheiterte bei dem Versuch, in einem Geschäft Geld zu bekommen. Ohne Beute gelang ihm die Flucht.

Gegen 14.10 Uhr betrat der Mann das Geschäft an der Heeper Straße zwischen der Otto-Brenner-Straße und der Straße Am Scherkamp. Er bedrohte den Verkäufer mit einer Waffe und verlangte die Herausgabe von Geld. Als das Opfer den Notruf der Polizei wählte, verließ der Räuber fluchtartig ohne Beute den Laden und flüchtete über die Straße Am Scherkamp in Richtung Stauteiche und Brückenstraße.

Das ist die gesuchte Person. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Der Täter wird als circa 180 cm groß, mit sportlicher Figur, bekleidet mit blau-gelb-schwarzer Wollmütze, schwarzer Windjacke, blauem Hemd unter der Jacke, schwarzer Jeans mit Löchern und schwarzen Adidas Sneakern, beschrieben. Er trug einen schwarzen Mundschutz und einen grauen Jutebeutel.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.