Polizei sucht mit Foto nach Einbrecher

Nach Tat in Bielefeld

Die Kriminalpolizei sucht einen Mann, der am 16. April an der Wilhelm-Bertelsmann-Straße in Lagerräume einer Firma eingebrochen war und mit Beute im Wert von mehreren hundert Euro entkam. Es liegen Videoaufnahmen des Tatverdächtigen vor.

Personen, die Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter Tel. 0521/5450 zu wenden.