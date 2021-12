Polizei zieht nicht ins Hochhaus

Bielefelds höchste Baustelle kommt gut voran. Die Fassadenarbeiten am früheren Telekom-Hochhaus sind bald abgeschlossen, und die ersten Mieter stehen fest. Investor Goldbeck macht aber klar: Die Polizei wird nicht einziehen.

Arbeiten am Prestigeprojekt „H1“ von Goldbeck am Bielefelder Kesselbrink kommen gut voran

Blick von dem schon lange ungenutzten Parkdeck: Die Arbeiten an der Fassade des früheren Telekom-Hochhauses sind weit fortgeschritten.

Die Bielefelder Polizei wurde lange als künftige Mieterin gehandelt, zumal sie Ersatz für die Wache Ost und für Dienststellen an der Lerchenstraße sucht. Warum sie ablehnte, war auf Anfrage bei der Polizei am Dienstag nicht zu erfahren. Dem Vernehmen nach soll es Differenzen zwischen Polizeipräsidium und NRW-Innenministerium gegeben haben. Demnach wollte die Bielefelder Behörde gerne die zentrale Lösung im Hochhaus, das Ministerium allerdings eine Unterbringung von Einsatzhundertschaft und Spezialeinsatzkommando (SEK) außerhalb des Zentrums, möglichst in Autobahnnähe.