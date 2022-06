Polizeikontrollen auf den OWL-Autobahnen

Zum Ferienstart in NRW führt die Bielefelder Autobahnpolizei am Samstag viele Kontrollen durch. Ziel ist ein sicherer Urlaubsstart.

Ferienbeginn: Sicher in den Urlaub

Die Autobahnpolizei führt an diesem Samstag Kontrollen auf mehreren Rastplätzen durch.

Für mehr Sicherheit im Reiseverkehr sorgt an diesem Samstag die Bielefelder Autobahnpolizei. An mehreren Autobahnraststätten in OWL werden Kontrollen durchgeführt.

„Wir wollen, dass alle sicher ans Ziel und in den Urlaub kommen. Besonderen Fokus legen wir auf Ladungssicherung“, sagt Polizeisprecherin Sarah Siedschlag. Für die Verkehrsunfallprävention wurde auf dem Rastplatz Lipperland-Süd ein Infostand aufgebaut.