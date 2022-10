Bielefeld: Polizist öffnet Sicherheitsgurt von Kollegin

Der Bezirksbeamte – gut 50 Jahre alt – war mit der jüngeren Kollegin unterwegs. Er saß am Steuer, sie daneben. Die Frau soll sich intensiv mit ihrem Handy befasst haben, wobei das Gerät immer wieder Töne von sich gegeben haben soll. Angeblich soll der Polizist seine Kollegin dreimal aufgefordert haben, das Telefon wegzustecken, was sie aber ignoriert haben soll. Zum Schluss soll der Mann neben sich gegriffen und das Gurtschloss der Frau geöffnet haben – bei gleichzeitigem Treten der Bremse.

Körperverletzung?

Die Frau flog nach vorne, möglicherweise gegen die Sonnenblende. Sie soll dabei keine äußerlich sichtbaren Verletzungen erlitten haben, allerdings soll ein Arzt einen „Verdacht auf Gehirnerschütterung“ attestiert haben. Damit ist offen, ob es überhaupt zu einer Körperverletzung gekommen ist. Die Beamtin meldete den Vorfall ihrem Vorgesetzten, schrieb aber keine Anzeige gegen ihren Kollegen. Die Behörde leitete jedoch ein Verfahren von Amts wegen ein. „Die Staatsanwaltschaft Bielefeld prüft den Fall", sagte Polizeisprecherin Sonja Rehmert. Sollten weitere Ermittlungen nötig sein, würden die wie üblich aus Neutralitätsgründen vom Polizeipräsidium Münster geführt. Der Beamtin seien „Hilfsangebote unterbreitet“ worden.

Ins Gewahrsam versetzt

Der Bezirksbeamte ist aktuell nicht mehr auf der Straße unterwegs, sondern muss im Polizeigewahrsam arbeiten. Er soll die Tat zugegeben und damit begründet haben, dass ihm in der Situation die Nerven durchgegangen seien. Auf keinen Fall habe er die Frau verletzen wollen. Der Beamte soll bisher im Dienst nicht negativ aufgefallen sein.

Ein leitender Beamter sagte, es tue ihm leid, dass die neue Polizeipräsidentin gleich in ihren ersten Tagen in Bielefeld mit so einem Fall konfrontiert werde. „Aber auch Polizisten sind vor Fehlern nicht gefeit.“

Konsequenzen unklar

Welche Konsequenzen der Vorfall für den Beamten hat, ist noch ungewiss. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld prüft jetzt erst einmal, ob gegen Strafgesetze verstoßen wurde. Eventuell klärt sie außerdem, ob ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung vorliegt. In diesem Fall würde sie die zuständige Behörde bei der Stadt Bielefeld informieren. Dem Beamten droht zudem noch ein Disziplinarverfahren.