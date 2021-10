Polizisten versuchten Mord vorgeworfen

Bielefeld

Die Vorwürfe waren an Schwere kaum noch zu überbieten: Rechtsradikale Polizisten mit Hakenkreuz-Masken sollen im Bielefelder Süden versucht haben, aus Fremdenhass einen Iraner (20) umzubringen. Dabei sollen die zum Teil uniformierten Täter den 20-Jährigen aus Brackwede am Niemöllershof mit einem Messer angegriffen und an Kopf und Oberkörper verletzt, ihm ein Hakenkreuz in die Brust geritzt, bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und dann in die Lutter geschmissen haben.

Von Jens Heinze