Pömpel-Panne kostet 2564 Euro

Die Pömpel-Panne an der Steinstraße hat die Stadt rund 2500 Euro gekostet. Diese Rechnung legt das Amt für Verkehr auf Anfrage der FDP nun in der Bezirksvertretung Mitte vor. Aus Versehen hatte die Verwaltung im Juni einen 45 Meter langen Parkstreifen mit Pollern abgesperrt.

Parkplätze an der Steinstraße in Bielefeld waren irrtümlich abgesperrt worden

Aus Versehen wurden die Parkplätze an der Steinstraße im Juni mit Pömpeln abgesperrt.

In der Rechnung geht es vor allem um Kosten für den Personaleinsatz den es brauchte, um auf dem Parkstreifen an einem Tag die 13 Absperrpoller einzubauen und am nächsten Tag wieder abzuräumen, als der Fehler bekannt wurde.