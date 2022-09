Potentielles Opfer trickst falsche Polizisten aus

Senioren übergeben in Paderborn 20.000 Euro an Telefonbetrüger

Polizei: So verhält man sich bei Anrufen richtig

Paderborn

Mit kombinierten Betrugsmaschen sind falsche Bankmitarbeiter und angebliche Polizisten wieder in Paderborn aktiv. Am Mittwoch erbeuteten die Täter nach Polizeiangaben einmal 2000 Euro und in einem weiteren Fall sogar 20.000 Euro. Die Täter gingen besonders dreist vor, um ihre ...