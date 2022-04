Preisanstieg: Käufer in Bielefeld bleiben gelassen

Blick beim Wochenendeinkauf in Supermarkt-Regale und Einkaufskörbe nach den angekündigten Teuerungen

Bielefeld

Deutliche Preissteigerungen im Einzelhandel – wohl im zweistelligen Bereich – hatte der Handelsverband am Freitag in Aussicht gestellt. Die Discounterkette Aldi Nord kündigte Erhöhungen schon für diesen Montag an. Wie wirkte sich das beim Wochenendeinkauf aus? Das WESTFALEN-BLATT verschaffte sich einen Überblick.

Von Peter Bollig