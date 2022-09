Probealarm in Bielefeld: ein Warnton zu viel

Bielefeld

Hoppla, was war denn das? Beim ersten Sirenen-Probealarm in Bielefeld seit 30 Jahren war am Donnerstagvormittag ein Warnton zu viel zu hören. Statt der angekündigten Reihenfolge Entwarnung (gleichbleibender, durchgehender Ton), Alarm (Ton schwillt gleichmäßig auf und ab) und Entwarnung gab es zum Schluss einen merkwürdigen Doppel-Ton.

Von Jens Heinze