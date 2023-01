Bielefeld

Bei Mundharmonika denken die meisten sofort an Blues, Volkslieder, Shantys und Westernfilme. Dass viel mehr in dem handlichen Instrument steckt, hat jetzt die Musikklasse am Ceciliengymnasium erfahren. Eine Schulstunde lang lauschten die Siebtklässler Konstantin Reinfeld, der als Virtuose an der Mundharmonika gilt.

Von Kerstin Sewöster