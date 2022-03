Protest für mehr Klimagerechtigkeit

Fridays for Future bringt in Bielefeld rund 2000 Menschen auf die Straße

Bielefeld

Mit Forderungen für mehr Klimagerechtigkeit sind am Freitag rund 2000 Demonstranten durch die Bielefelder Innenstadt gezogen. Beim bundesweiten Klimastreik ging es der Bewegung Fridays for Future diesmal aber auch um den Krieg in der Ukraine.

Peter Bollig