Protest gegen Schmäh-Plakate in Bielefeld

Bielefeld

Mit Schlagwörtern wie „Wohlstandsvernichtung“, „Klimasozialismus“ oder „Ökoterror“ sorgen aktuell in vielen Städten in Deutschland Schmäh-Plakate für Aufregung, mit denen unter dem Motto „#GrünerMist 2021“ Stimmung gegen die Grünen gemacht wird. Auch in Bielefeld sind die großen Plakate unter anderem an der Detmolder Straße, der August-Bebel-Straße, an der Schildescher und an der Beckhausstraße zu sehen.

Von Hendrik Uffmann