Protesttag der IG Metall

Bielefeld/Düsseldorf

In seinem ersten großen Auftritt als neuer Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens hat sich Hendrik Wüst für den Erhalt der Stahlindustrie in Deutschland ausgesprochen. „Wir müssen alles tun, damit wir in Deutschland auch weiterhin Stahl wettbewerbsfähig produzieren können“, sagte der CDU-Politiker am Freitag bei einer Kundgebung der IG Metall vor der Zentrale der Thyssenkrupp-Stahlsparte in Duisburg.