Prozess: Fachhochschule Bielefeld macht nach Job-Zusage Rückzieher

Eine Bielefelder Wissenschaftlerin argwöhnt, dass sie wegen ihrer Behinderung eine zugesagte Stelle an der Fachhochschule nicht bekommen hat. Die Hochschule bestreitet das, hat jedoch vor dem Arbeitsgericht verloren – allerdings aus anderen Gründen.

Zum Thema „Pflege und Digitalisierung“ hatte die Fachhochschule Bielefeld elf Stellen ausgeschrieben. „Ich wurde von einer Professorin gefragt, ob ich mich nicht bewerben wolle“, sagt die 40-Jährige, die an der Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft promoviert und Projekte in mehreren Bundesländern betreut hat. Das Bewerbungsgespräch habe online stattgefunden, sie habe einer Professorin und drei Professoren gegenübergesessen. „Sie ließen keinen Zweifel daran, dass sie mich haben wollten“, sagt die Bielefelderin. Sie bekam noch am selben Tag folgende E-Mail von der federführenden Professorin: „Herzlichen Dank für Ihr Vorstellungsgespräch heute, das uns sehr überzeugt hat. Sie bekommen noch offiziell eine Zusage. Ich würde gern Ihren Antrag auf Einstellung fertigstellen, daher würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir mitteilen, mit wieviel Prozent Stellenanteil Sie einsteigen wollen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“